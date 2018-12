Carrera Profi RC VW Beetle im Quiz gewinnen

Der Carrera Profi RC VW Beetle sorgt für Fahrspaß, wenn die spannenden Duelle auf der On- oder Offroad-Piste starten. Der VW Beetle glänzt im grau-hellbauen Design und macht seinem Status als Kult-Auto alle Ehre. Er flitzt mit bis zu 50 km/h über die Piste und gewinnt damit in jedem Rennen. Das neue Metall-Getriebe ist besonders robust und sorgt für Langlebigkeit und volle Leistung auch bei langen Fahrten. Dank Spritzwasserschutz ist der schnelle Sprinter auch für spannende Rennen am Seeufer bestens gerüstet. Mit dem besonders leistungsfähigen 6,4 V – 1300 mAh LiFePo 4 Akku zeigt der Carrera Profi RC VW Beetle bis zu 15 Minuten lang, wer die Nase vorne hat. Die verbesserte Technologie macht den Akku noch haltbarer, verringert die Selbstentladung und schont die Umwelt. Nach der rasanten Fahrt legt er eine kurze Pause von 80 Minuten ein, in denen der Akku dank USB-Ladegerät bequem über die Powerbank geladen werden kann.