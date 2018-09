Carrera RC: Micro HD Air Cam Copter im Quiz gewinnen

Der Mikro-Copter mit einer Seitenlänge von nur 6,5 cm kommt mit einer passenden Gürteltasche, so dass der kleine Quadrocopter immer mit dabei ist. Ein Controller ist nicht nötig: Gesteuert wird bequem über Smartphone oder Tablet. Dorthin werden auch die Luftaufnahmen der 720p HD Kamera automatisch gestreamt. So hat man jederzeit Zugriff auf die schönsten Fotos. Auf Knopfdruck führt der Micro HD Air Cam Copter auch einen 3D Looping aus und macht die Aufnahmen so noch spektakulärer. Auch Anfänger ab 8 Jahren starten ihren Flug mit dem kleinen Quadrocopter. Die einfach zu bedienende Digital Proportional Steuerungstechnologie und die automatische Höhenkontrolle sorgen für störungsfreies Fliegen und einfaches Handling. Verschätzen sich die kleinen Piloten doch einmal, werden Rotoren und Kameratechnik von einem robusten Käfig geschützt. Bis zu 5 Minuten begeistert der kompakte Flugkünstler bevor der 3,7 V – 200 mAh Li-Po-Akku für 30 Minuten aufgeladen werden muss. Dank des mitgelieferten USB-Ladegeräts auch bequem von unterwegs über Laptop und Powerbank. Natürlich ist der Micro HD Air Cam Copter „Ready to Run“ und startet seinen ersten Flug direkt aus der Verpackung.

Weitere Informationen zu allen Fahrzeugen, Booten, Helikoptern und Quadrocoptern finden Sie unter carrera-toys.com