CyberLink PowerDVD 18 Ultra-Softwareboxen im Quiz gewinnen

PowerDVD 18 spielt nicht nur DVDs und Blu-ray-Disks ab, sondern eignet sich auch für Video, Audio, Fotos, VR-360°-Inhalte oder YouTube. Am PC oder Notebook kann man so beliebige Medien genießen, wo immer man möchte. Ein neuer "Always on Top"-Mini-Viewer bedeutet, dass man nie mehr ein YouTube-Live-Event verpassen werden, auch nicht während der Arbeit.