CyberPower: Mitmachen und Strom-Backup gewinnen

Alle CyberPower USVs kommen in einem feuerfesten Kunststoffgehäuse für höhere Betriebssicherheit (im Vergleich zu ähnlichen Produkten) und Betriebsmittelschutz. Die innovative Batterie-Management-Technologie erhöht die Effizienz der Batterien erheblich und ermöglicht eine höhere Batterieleistung und eine längere Batterielebensdauer.

Der konfigurierbare Alarm ermöglicht es Benutzern, den akustischen Alarm während des Batteriebetriebs ein- oder auszuschalten. Dank des Desktop-Designs mit Montageschlitzen an der Rückseite kann das Gerät leicht an Wänden, Schreibtischen oder an anderen engen Räumen platziert werden.