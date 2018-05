De'Longhi: MultiGrill easy im Quiz gewinnen

Schon bei dem Gedanken an watteweiche Waffeln mit Puderzucker oder heißen Kirschen läuft das Wasser im Munde zusammen. Oder geht der Appetit in die herzhafte Richtung? Dann wäre ein Toast mit gesunder Avocado oder vielleicht ein krosses Clubsandwich doch genau das Richtige. Kein Problem für den MultiGrill easy. Dieser handliche Helfer für Freunde schneller – aber köstlicher – Speisen ist nämlich ein wahrer Alleskönner; mehr als 100 verschiedene Rezepte soll dem MultiGrill easy schließlich erstmal einer nachmachen. Besonders praktisch sind dabei auch die kompakten Abmessungen, durch die der handliche Multifunktionalist in jeder Küchenlade verschwinden kann.

Die Reinigung ist ebenso überaus einfach und easy! Nach dem Auskühlen die antihaftbeschichteten Platten nur flink in den Geschirrspüler geben – schon ist alles wieder sauber. Guten Appetit!