"Der verzauberte Turm" im Quiz gewinnen

Die junge Prinzessin wird hinter sechs dicken Vorhängeschlössern im verzauberten Turm festgehalten. Nur der böse Zauberer hat einen Schlüssel und diesen gut im Wald versteckt, wo weiß nur er. Gut, dass Robin, der ausgezogen ist, um die Prinzessin zu retten, in der Spielerrunde so furchtlose Helfer findet. Während die Prinzessin hoffnungsvoll auf ihre Befreiung wartet, beginnt die aufregende Suche nach dem versteckten Schlüssel:



Die Rolle des Zauberers übernimmt abwechselnd einer der Mitspieler. Bald entwickelt sich ein hitziges Wettrennen durch den Wald zwischen Robin und dem bösen Magier. Dabei sind nicht nur offene Augen, sondern auch hellhörige Ohren gefragt, denn die Spielfiguren und der Schlüssel sind magnetisch. Hat man den Schlüssel gefunden, gilt es das Schloß zu knacken. Aber in welches der sechs Schlösser passt der Schlüssel? Man hat nur einen Versuch! Klappt es nicht, hat der Zauberer die Nase vorne und darf ein neues Versteck suchen. Die aufmerksamen Spieler sollten sich merken, an welchem Schloss der Schlüssel nicht funktioniert hat, damit derselbe Fehler nicht nochmal passiert. Passt der Schlüssel, hüpft die PrinzessIn mit einem Satz und dank einem unsichtbaren Mechanismus aus dem Turm in die Arme ihres Retters.