Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies: Gamecodes gewinnen

In Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One schickst du deine Sims in den Winterurlaub. Das bereits zehnte Erweiterungspack für Die Sims 4 entführt die Spieler in die Welt von Mt. Komorebi und bietet den perfekten Ort für alle Sims, die beim Wintersport oder auf einer Bergtour einem Adrenalinkick hinterherjagen oder auf achtsamen Spaziergängen und Ausflügen zu den heißen Quellen versuchen, ihre innere Mitte zu finden.