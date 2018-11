Die Sims 4 Werde Berühmt - Package im Quiz gewinnen

Seit 16. November ist die neue Add-on Die Sims 4 Werde berühmt für PC und MAC erschienen. Mit diesem Erweiterungspack können Spieler die wildesten Träume ihrer Sims von Ruhm und Reichtum wahr werden lassen, indem diese zum A-Promi werden, in der neuen Schauspielkarriere Starruhm genießen oder z.B. als Küchenchef oder Musiker weltweite Anerkennung ernten. In der neuen Glitzerwelt von Del Sol Valley kleiden Spieler ihre Sims in Designermode, lassen sie an VIP-Partys teilnehmen und in glamourösen Villen mit prachtvoller Einrichtung wie einer goldenen Toilette oder einer Schlafkapsel residieren.



Die Sims 4 Werde berühmt bietet Spielern die Gelegenheit, die Höhen und Tiefen des wilden und unvorhersehbaren Wegs zum Ruhm zu erleben. In der neuen Schauspielkarriere kann man den Durchbruch erzielen und möglicherweise eine Rolle in einem Blockbuster ergattern oder in einer anderen Karriere internationalen Ruhm ernten. Sims erhalten eine besondere VIP-Behandlung, lernen andere weltberühmte Stars kennen oder werden von Paparazzi fotografiert, während sie gleichzeitig die Bewunderung eingefleischter Fans genießen – oder ertragen müssen.

Mit Ruhmpunkten lassen sich neue Vor- und Nachteile freischalten. Sims erlangen auch Ruhm, wenn sie in schicker, neuer Streetwear oder Designer-Outfits zu Modeikonen oder Trendsettern werden. Die berühmtesten Sims können sogar mit einem legendären Diamanten auf dem Starlight Boulevard unsterblich werden. Ein Leben in Ruhm und Reichtum kann unberechenbar sein, aber ganz egal, ob die Sims ihre Geldscheine vom Himmel regnen lassen oder verbrennen, sie werden nie wieder zu einem normalen Leben zurückkehren wollen, nachdem sie einmal den Lebensstil eines VIP genossen haben.