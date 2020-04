Doro 8050: Smartphone für aktive Senioren gewinnen

„Response by Doro“

Mit dem Service "Response by Doro" stehen Senioren per Knopfdruck in Verbindung mit ausgewählten Kontakten oder direkt mit einer Notrufzentrale: Betätigt ein Nutzer die Notruftaste auf der Rückseite des Doro 8050, ergeht ein Alarm an einen individuell definierten Personenkreis. Hat eine der Vertrauenspersonen den Alarm angenommen, kann sie alle anderen Teilnehmer informieren bzw. entwarnen.



Auf Wunsch des Nutzers bietet die MyDoro-App den Angehörigen zusätzlich die Möglichkeit, aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen, um z. B. den Standort zu ermitteln, die Lautstärke des Klingeltons zu regulieren oder einen neuen Kontakteintrag für den Angehörigen zu erstellen. Doro legt jedem Gerät zusätzlich einen HELFERLINE-Gutscheine bei.



In Österreich ist das Smartphone ab sofort um 199 Euro erhältlich und verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 320 Stunden Standby bzw. bis zu 13 Stunden Gesprächszeit.