Drahtloses Karaoke Mikrofon von Hofer im Quiz gewinnen

Hofer hat ab 21. Juni für alle Karaoke-Fans ein ganz besonderes Mikrofon im Angebot, denn es vereint alles, was man für eine kleine Karaoke-Party braucht: Es ist einerseits ein Mikrofon und hat andererseits einen integrierten Lautsprecher, der sich via Bluetooth mit dem Smartphone verbindet und das gewünschte Lied abspielt. Aus dem Mikrofon erklingen also sowohl Gesang als auch Hintergrundmusik und lassen somit einen tollen Sound entstehen.



Mit dem Karaoke Mikrofon von HOFER können auch Lieder aufgenommen werden. Dazu wird das Mikrofon mit dem mitgelieferten Audiokabel über den micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Lautsprechers mit dem Smartphone oder Tablet verbunden. So kann z. B. bei der App Yokee die Performance aufgenommen werden.