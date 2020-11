Exit Adventskalender – Das gesunkene U-Boot gewinnen

Vorfreude ist die schönste Freude: Ein Adventskalender so spannend wie ein Exit Room! Diesmal dreht sich im Exit-Adventskalender von Ravensburger alles um ein gesunkenes Forschungs-U-Boot. Jeder Tag hält ein Rätsel in den aufwändig illustrierten Räumen hinter den 24 Türchen bereit. Rätselkarten und -elemente führen in Interaktion mit den Räumen und der Packungsoberfläche zur Lösung und somit zum nächsten Türchen.