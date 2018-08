Feuerwear Sporttasche Harris im Quiz gewinnen

Ob agiles Fussball-Ass oder Schwimmprofi – mit der Sporttasche Harris von Feuerwear kommen Sportfans auf ihre Kosten: Jeder Harris ist nicht nur ein Unikat aus robustem Feuerwehrschlauch, sondern auch vielseitig einsetzbar:



Harris bringt mit seinen separaten Fächern alle wichtigen Utensilien wie Schuhe, Trikot und Duschgel unter. Auch das Strandtuch nach dem Besuch am See oder der Bademantel nach der Sauna sind hier locker aufgehoben. Die großen Hand-Tragegriffe und der abnehmbare Schultergurt ermöglichen flexiblen Tragekomfort auf dem Weg zur nächsten Trainings-Einheit.



Die Zipper- und Reißverschlussfächer schützen den wichtigsten Besitz und bitten Platz für Smartphone, Schlüsselbund und Portemonnaie. Das seitliche Schuhfach verstaut nicht nur Sneaker: Badeshorts oder Bikini sind noch nass? Die Stollenschuhe dreckig? Kein Problem, die Sporttasche ist von innen so wie von außen leicht zu reinigen und somit beim nächsten Workout oder auf dem Platz schnell wieder einsatzbereit. Platzprobleme gibt es trotz des formstabilen Stauraums nicht, Harris passt auch in einen schmalen Umkleide-Spind.



Auf Reisen und im Urlaub bietet das Unikat aus Feuerwehrschlauch Schutz und Raum für alle wichtigen Dinge. Harris hat trotz festem Material und großzügigem Ladevolumen ein geringes Eigengewicht und ist somit der ideale Begleiter für Weltentdecker. Harris ist seit dem 2. Mai 2018 in den Größen M und L jeweils in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz erhältlich .