Fire Fighter Watergun von Carrera RC im Quiz gewinnen

Mit der Carrera RC Fire Fighter Watergun ist Abkühlung garantiert! Dank eingebauter Wasserpistole sorgt sie für feucht-fröhliche Outdoor-Einsätze. Im roten Design mit gelben Highlights, der vom Controller an- und abschaltbaren Sirene sowie Front- und Bremslichtern bringt das Feuerwehrfahrzeug mit einer Länge von 40 cm die Augen von großen und kleinen Feuerwehrmännern zum Leuchten. Die Wasserpistole hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und lässt sich dank der Digital Proportional-Steuerungstechnologie stufenlos auf das Ziel ausrichten, um im Notfall per Knopfdruck zu Löschen. Mit bis zu 18 km/h eilt das Gefährt zum Einsatzort und kann damit auch beim Wettrennen mit Freunden mithalten. Bis zu 40 Minuten lang scheut die Fire Fighter Watergun vor keinem Einsatz zurück, bevor der 6,4 V – 900 mAh LiFePo 4 Akku für eine kurze Pause von 80 Minuten an die Ladestation muss. Geladen wird dabei ganz bequem von unterwegs per USB-Kabel über Laptop oder Powerbank. Wie alle Fahrzeuge, Helikopter und Boote von Carrera RC ist auch die Fire Fighter Watergun „Ready to Run“ und startet ihren Einsatz direkt aus der Verpackung.