Back 4 Blood: Mitmachen und Games gewinnen

Kooperative Story-Kampagne

Kämpfe dich durch eine dynamische, gefährliche Welt in einer 4-Spieler*innen Koop Story-Kampagne, in der ihr zusammenarbeiten müsst, um immer anspruchsvollere Missionen zu überleben. Spiele mit bis zu 3 deiner Freunde online oder gehe allein los und führe dein Team in die Schlacht.



Kompetitiver Mehrspieler-Modus

Spiele im PvP mit oder gegen deine Freund*innen. Werde zu einem Cleaner - einem der Überlebenden, die immun sind - mit speziellen Vorteilen oder wechsle die Seite und spiele als einer der furchtbaren Infizierten. Beide Seiten verfügen über einzigartige Waffen, Fähigkeiten und Spezialfähigkeiten.



Extremer Wiederspielwert

Ein neues "rogue-lite" Kartensystem schafft jedes Mal andere Erfahrungen und gibt dir die Kontrolle, maßgeschneiderte Decks und verschiedene Builds herzustellen und anspruchsvollere Kämpfe anzunehmen. Der Spiel-Direktor passt sich ständig an die Aktionen der Spieler*innen an und sorgt so für spannende Kämpfe, extreme Spielvielfalt und härtere Legionen von Infizierten - einschließlich mutierter, bis zu 6 Metern große Bossgegner.