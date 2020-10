Gaming Headset GSP 602 von EPOS gewinnen

Das Headset richtet sich an Gamer, die großen Wert auf Audioqualität legen und verspricht nicht nur außergewöhnlichen Realismus sondern auch akustische Klarheit für präzise Details. Für besseren Komfort während des Spielens steht die praktische Kontaktdruck-Einstellfunktion am Kopfbügel zur Verfügung. Ein Lautstärkeregler an der rechten Ohrmuschel erlaubt außerdem schnelle Anpassungen während des Spielens