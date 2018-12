Geländegängiger Kranwagen von LEGO Technic im Quiz gewinnen

Der größte und höchste LEGO Technic Kran aller Zeiten ist da: Das Set "Geländegängiger Kranwagen" bietet authentische und herausfordernde Bauerlebnisse unter dem Weihnachtsbaum. Aktiviert man den Power Functions Motor, so erhält man ein breites Spektrum an coolen Funktion, die durch deren leichte Bedienung punkten: Technikbegeisterte Baumeister lassen die Stützfüße hinunter, drehen den Aufbau um 360 Grad, betätigen die Hubwinde oder fahren den Ausleger in die Höhe.

Allradlenkung, Allradantrieb sowie der detailreiche V8-Motor werden manuell bedient. Zu diesem Modell gehören auch zwei aufklappbare Staufächer mit Werkzeugen, Ketten und einem Feuerlöscher sowie vier Unterlegplatten für die ausfahrbaren Stützfüße und vier LEGO Technic Baumodule, die sich anheben und zusammenbauen lassen. Geübte Baukünstler ab elf Jahren bauen die mehr als 4.050 Teile in einen Mobilen Freifallhammer mit cooler Lackierung um. In der Arbeitsposition ist der Geländegängige Kranwagen 100 cm hoch, 66 cm lang und 26 cm breit. Im fahrbereiten Zustand ist das Modell 27 cm hoch, 76 cm lang und 20 cm breit. Der Mobile Freifallhammer ist im fahrbereiten Zustand 24 cm hoch, 50 cm lang und 20 cm breit.