Geländegängiger Kranwagen von LEGO Technic im Quiz gewinnen

Das Set "Geländegängiger Kranwagen" von LEGO bietet authentische und herausfordernde Bauerlebnisse unter dem Weihnachtsbaum. Aktiviert man den Power Functions Motor, so erhält man ein breites Spektrum an coolen Funktion, die durch deren leichte Bedienung punkten: Technikbegeisterte Baumeister lassen die Stützfüße hinunter, drehen den Aufbau um 360 Grad, betätigen die Hubwinde oder fahren den Ausleger in die Höhe.