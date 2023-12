Mitmachen und Sonos Era 300 gewinnen

Der Winter bietet viele Möglichkeiten, um Zeit im Freien zu verbringen. Alle, denen das kalte Wetter nicht so zusagt, können ihre Zeit in den eigenen 4 Wänden jetzt noch intensiver genießen. Ob Die Hard oder Tatsächlich Liebe - Sonos Era 300, der bisher innovativste Speaker des Audioexperten, macht jeden Weihnachtsfilm zu einem immersiven Erlebnis. Der Smart Speaker von Sonos besticht durch eine beeindruckende Audioleistung mit Dolby Atmos und ermöglicht als erster Sonos Speaker sogar 3D-Audio für zu Hause.



Statt wie bei Stereo-Speakern nur von links und rechts kommt der Sound so gleichzeitig von oben und vorne und versetzt Hörer*innen mitten ins Geschehen. Mittels Trueplay Tuning, einer Sonos-eigenen Technologie, optimiert Era 300 den Sound für die individuelle Akustik des Raums – das sorgt für ein echtes Surround-Erlebnis, egal in welchem Zimmer.

Das unkomplizierte Setup via App sowie die intuitive Bedienung des Smart Speakers garantieren einen nahtlosen Einstieg in ein ganz neues Hörerlebnis: Einfach via WLAN oder Bluetooth verbinden und schon spielt Era 300 die Weihnachtsplaylist, die neueste Podcast-Folge oder via Line-In Adapter auch problemlos die Lieblingsplatte. Wer es sich auf der Couch gemütlich gemacht hat und wem das Handy zu weit weg liegt, kann mittels Sprachsteuerung Lieder überspringen, die Lautstärke regulieren oder den Song pausieren.

Der Sonos Era 300 ist in schwarz und weiß zu einem UVP von € 499 auf sonos.com und im Handel erhältlich.