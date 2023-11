Gewinne ein Shirt aus der neuen Streetwear-Kollektion von Bacardi

Bei BACARDÍ gilt das Motto "Dance like everybody is watching": Die weltweit meistausgezeichnete Rum-Marke gibt ihre Partnerschaft mit der in Amsterdam ansässigen Luxus-Streetwear-Marke Filling Pieces bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit bündeln die Marken ihre Kräfte für die erste BACARDÍ x Filling Pieces Kollektion, einer Capsule Collection gemacht für die Dancefloors. Dazu gehört auch der ultimative BACARDÍ x Filling Pieces Dancing Shoe, der seit dem 18. Oktober 2023 online erhältlich ist.

Die limitierte zehnteilige BACARDÍ x Filling Pieces-Kollektion, die aus Kapuzenpullis, T-Shirts und Sneakern besteht, lädt dazu ein, die Nacht im echten BACARDÍ-Stil durchzutanzen. Fans von Filling Pieces werden die klaren Silhouetten, die Farbpalette und das für die Marke funktionale Design wiedererkennen; ergänzt wird die Ästhetik durch den einzigartigen BACARDÍ-Twist. Die Zusammenarbeit mit Filling Pieces verkörpert die Essenz von BACARDÍ und die Markenplattform Do What Moves You, die für Freiheit und Selbstverwirklichung durch Tanz und Musik steht. Die starke Synergie zwischen den beiden Marken ist nahtlos aufeinander abgestimmt und spiegelt sich in allen Elementen der Partnerschaft wider.