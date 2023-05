Mitmachen und Aston Martin Headset von EPOS gewinnen

Das stilvolle Headset Aston Martin Cognizant Formula One von EPOS trägt die markante Farbe Aston Martin Racing Green.

Mit dem Aston Martin Cognizant Formula One- Headset von EPOS kannst du dich immer und überall dank kristallklarer Kommunikation mit adaptivem Active Noise Cancelling konzentrieren. Ein System aus vier adaptiven ANC-Mikrofonen überprüft die Arbeitsumgebung und passt die Geräuschdämpfung in offenen Büroumgebungen an und unterdrückt z.B. Windgeräusche im Freien.



Durch die EPOS Voice-Technologie Gespräche mit Kollegen möglich, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Das Headset ist außerdem mit Mikrofonen ausgestattet, die durch maschinelles Lernen verbessert werden. Die Algorithmen optimieren die Sprachaufnahme und sorgen für ein natürliches Hörerlebnis durch drei hoch entwickelter Mikrofone. Das Headset lässt sich mit Telefon und Smartphone verbinden, gleichzeitig auch zum PC über BTD 800 USB-Dongle.