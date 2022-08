Mitmachen und Gaming-Sitzsack für Kinder gewinnen

Ob als Gaming-Sitzsack, Sitzhocker oder als Fußteil beim nächsten Kinderfilm auf der Couch – dank seines cleveren Designs lässt sich der Morph KIDS schnell und einfach transformieren und ist dadurch sehr flexibel. Geöffnet schmiegen sich die Rückenlehne und die Sitzfläche ideal an den Körper an, was für höchsten Komfort sorgt. Außerdem kann der Beanbag durch den Reißverschluss an der Oberseite im Handumdrehen in einen Sitzhocker oder ein Fußteil für die vorhandene Sofalandschaft umfunktioniert werden. Auch die bekannten Gamewarez Features wie die integrierte Headset-Halterung oder die erweiterbare Seitentasche zum Verstauen von Equipment und Snacks sind im Morph KIDS verarbeitet.