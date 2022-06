Mitmachen und Luftreiniger Harry von Alpenluft gewinnen

Die Pollensaison ist dieses Jahr besonders intensiv und dauert erfahrungsgemäß bis Ende des Sommers. Die von Alpenluft in Österreich entwickelten und in Deutschland getesteten Geräte schaffen hier Abhilfe für Allergiker*innen. Sie sind äußerst effektiv in der Allergenvermeidung und stellen nebenbei eine starke Maßnahme zur Covid Prävention dar.



In den Räumen, in welchen Luftreinigungsgeräte in Verwendung sind, kann so sogar bei gekippten Fenstern mit einer vollständigen Vermeidung von allergischen Reaktionen gerechnet werden und so auch in Betrieben die Krankenstandsraten drastisch reduziert werden, da Viren- sowie Bakterien vernichtet werden. Harry ist ideal für Privatbereich, Raucherzimmer, Schulklassen, Handel, Gewerbe und Räumlichkeiten bis zu 60 Quadratmeter.