Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Games gewinnen

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon erzählt von den magischen Anfängen Cerezas und schickt Spieler*innen auf eine zauberhafte Reise durch Bayonettas Vergangenheit. Gemeinsam mit ihrem Dämon Cheshire wagt sie sich in den verbotenen Wald von Avalon, um ihre gefangene Mutter zu retten.

Die beiden haben unterschiedliche Fähigkeiten und müssen eng zusammenarbeiten, um tiefer in den Wald zu gelangen und ihre Feinde zu bekämpfen. Spieler*innen steuern dabei Cereza und Chesire mit jeweils einem Joy-Con und müssen geschickt kombinieren...



Einen Vorgeschmack auf die Geheimnisse und Gefahren, denen sich die beiden auf ihrer Reise stellen müssen, zeigt der nachfolgende Trailer: