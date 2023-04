Der Super Mario Bros. Film: Kinogutscheine und Goodies zu gewinnen

Ab 5. April ist der Film in österreichischen Kinos zu sehen. Wir vergeben passend dazu Kinogutscheine und Goodies.

Bei Reparaturarbeiten werden die beiden Klempnerbrüder Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen in einer magischen, neuen Welt - dem Pilzkönigreich. Die beiden werden dabei getrennt und Mario muss Luigi wieder finden. Dabei findet er Unterstützung von Toad und Prinzessin Peach. Außerdem entdeckt Mario neue Kräfte in sich, die ihm dabei helfen seinen Bruder zu retten.