Sakura Heroes: Lustiges Würfelspiel von Ravensburger zu gewinnen

Wer schafft es zuerst, den magischen Gipfel zu erklimmen? In diesem rasanten Würfelspiel versammeln sich die Sakura Heroes (dt. Kirschblüten-Helden) zum traditionellen Fest des Frühlings am Fuße eines magischen Berges. Über mehrere Ebenen gilt es nun, Aufgaben zu erfüllen und somit die nächste Stufe zu erklimmen. Alle versuchen gleichzeitig, bestimmte Blüten- und Glücksbringerkombis zu erwürfeln und damit Edelsteine zu sammeln. Es wird rasant, denn nur wer schneller als die anderen ist, steigt auf. Je höher die Ebene, desto schwerer werden die Herausforderungen. Erreicht der erste Spieler den Kirschblütenbaum am Gipfel des magischen Berges, endet die Partie. Wer die meisten Edelsteine gesammelt hat, ist der größte Sakura Hero.



Für zwei bis vier Spieler*innen ab sieben Jahren für 24,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.