Ravensburger: Jubiläumsausgabe des „Zerstreuten Pharao“ gewinnen

Wer lieber auf dem Spielbrett reist, kann sich in der Jubiläumsausgabe zum 25. Geburtstag des „Zerstreuten Pharao“ auf eine abenteuerliche Reise begeben: Die Spieler bahnen sich als Schatzsucher den Weg durch die schiebbaren Pyramiden. Findet ein Spieler eine gesuchte Kostbarkeit, darf er die dazugehörige Karte behalten. Neben ein bisschen Glück ist ein gutes Gedächtnis gefragt. Zum einen muss man sich die Lage der verschiedenen Schätze einprägen, zusätzlich aber auch die Wege, die zu diesen führen. Neben der Profi-Variante, bei der man auch noch Forscherkollegen retten muss, die sich verlaufen haben, gibt es in der Jubiläumsausgabe eine neue Spielvariante: Zweimal im Spiel schlägt der Fluch der Sphinx zu und belegt einige Schätze mit einem bösen Zauber. Trifft ein Spieler auf einen verfluchten Schatz, bekommt er am Ende Minuspunkte. Darüber hinaus gibt es auch eine Solo-Variante.