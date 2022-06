Mitmachen und Werwölfe Epic Battle von Ravensburger gewinnen

Ältere Kinder und Jugendliche lassen sich mit „Werwölfe – Epic Battle“, dem Best-of-Bundle der beliebten Werwölfe-Reihe, an den Spieltisch locken: Das Epic Battle bietet die 32 stärksten Rollen aus Werwölfe Vollmondnacht, MorgenGrauen und Vampirdämmerung in einer Box. Bei diesem Bluffspiel wetteifern Werwölfe, Vampire und Dorfbewohner um den Sieg. Die Spieler haben nur eine Chance, herauszufinden, zu welchem Team ihre Mitspieler gehören. Meisterhaftes Täuschen und Tricksen ist gefragt – und das Durchschauen der Mitspieler. Die kostenlose App für iOS und Android übernimmt die Rolle des Spielleiters und sorgt für die passende Stimmung. Auch in einer großen Runde mit bis zu zehn Personen lässt sich Werwölfe – Epic Battle gut spielen.