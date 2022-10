Mitmachen und Tickets für die CCON COMIC CON Stuttgart gewinnen

Zwei Tage lang erwarten die Besucher*innen der CCON COMIC CON in Stuttgart ein bunter Mix aus Bühnenprogramm, Vorträgen, Comics, Filmstars und Cosplays auf der Messe Stuttgart. Neben vielen bekannten Comic-Künstler*innen werden wieder zahlreiche Cosplayer und Walking Acts die Menge mit ihren Kostümen begeistern und auch die nationale und internationale Schauspielprominenz wird sich erneut in Stuttgart einfinden. In diesem Jahr werden unter anderem Mads Mikkelsen (Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story), Simon Kassianides (The Mandalorian, Agents of S.H.I.E.L.D.) und Natalia Tena (Game of Thrones, Harry Potter) erwartet.