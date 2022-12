Tineco Carpet One: Mitmachen und smarten Teppichreiniger gewinnen

Wir vergeben mit dem Tineco Carpet One ein smartes und effizientes Polster- und Teppichreinigungsgerät.

Der Tineco Carpet One reinigt nicht Polster- und Teppiche mühelos, er ist auch mit einem intelligenten Sensor ausgestattet, der erkennt, wie schmutzig der Teppich ist. So wendet das Gerät automatisch die optimale Saugkraft sowie Wasserfluss an. Das Gerät ist kompakt, sodass man es leicht verstauen und bequem überallhin mitnehmen kann, wo Chaos herrscht.