Mitmachen und Xbox Mini-Kühlschrank gewinnen

Der Kühlschrank hat 2 herausnehmbare Fächer, damit selbst die größten Dosen hineinpassen. In der Tür befinden sich 2 weitere Fächer, wo du deine Snacks verstauen kannst. Auch diese lassen sich rausnehmen. Es gibt also massig Platz für Snacks und deine 12 Lieblings-Drinks in Dosen (die leider nicht im Lieferumfang enthalten sind!)

Er wird mit einem Netzkabel für die Steckdose und einem 12-Volt-Stromkabel geliefert, damit du ihn auch im Auto mitnehmen kannst. Außerdem verfügt er über einen USB-Anschluss an der Vorderseite zum Aufladen von Geräten. Mehr Energie für deine Träume!