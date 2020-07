Hasbro: Mitmachen und Transformers-Actionfiguren gewinnen

Die erste Staffel der neuen Netflix-Serie Transformers: War for Cybertron: SIEGE startet am 30. Juli 2020. Die Serie beginnt in den letzten Stunden des verheerenden Bürgerkriegs zwischen den Autobots und Decepticons. Der Krieg, der ihren Heimatplaneten Cybertron auseinandergerissen hat, befindet sich an einem Wendepunkt. Zwei Anführer, Optimus Prime und Megatron, wollen beide ihre Welt retten und ihr Volk vereinen. Aber nur zu ihren eigenen Bedingungen. Um den Konflikt zu beenden, muss Megatron in Betracht ziehen, den Allspark, die Quelle allen Lebens und aller Macht auf Cybertron, zu nutzen, um die Autobots neu zu „formatieren“ und so Cybertron zu „vereinen“. Die Autobots sind vom Kampf geschwächt, zahlenmäßig unterlegen und stehen unter Belagerung. Trotzdem orchestrieren sie aber eine verzweifelte Reihe von Gegenschlägen. Aber auch wenn die Mission gelingen sollte, endet sie mit einer verheerenden Entscheidung: Sie müssen ihren Planeten töten, um ihn zu retten.