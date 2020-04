Hearthstone: Add-On-Keys für Ruinen der Scherbenwelt gewinnen

Am 7. April 2020 erscheint mit Ruinen der Scherbenwelt die neue Erweiterung des beliebten Online-Trading-Card-Games Hearthstone.



Jenseits des Dunklen Portals wartet die zerschlagene Scherbenwelt, die vor kurzem von der Rostlegion unterjocht und in eine verwüstete Einöde verwandelt wurde. Jetzt müssen die Einwohner in den Ruinen ihrer einst blühenden Welt ums Überleben kämpfen. In dieser kriegsgebeutelten Welt stellt der Schwarze Tempel die letzte Bastion der Zivilisation dar. Dort kämpfen der selbsternannte Fürst der Scherbenwelt, Illidan Sturmgrimm, und seine Armee von Dämonenjägern darum, ihre Welt zurückzuerobern. Schließt euch dem Kampf an! In Hearthstones neuester Erweiterung, Ruinen der Scherbenwelt, erwarten euch 135 neue Karten, neue Gefangene Dämonen, legendäre Prime-Karten und – zum allerersten Mal – Klassenkarten des Dämonenjägers!