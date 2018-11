Beendet. Hitman 2: Games und Goodies im Quiz gewinnen

Agent 47 ist zurück! Bereise in Hitman 2 Schauplätze auf der ganzen Welt und schalte mächtige Zielpersonen aus. Von sonnendurchfluteten Strassen und Plätzen bis zu dunklen und gefährlichen Regenwäldern, nirgends ist man vor dem tödlichsten Profikiller der Welt sicher. Im actiongeladenen Agententhriller ist es deine Hauptaufgabe den schwer zu fassenden Shadow Client zu eliminieren und dessen Miliz zu vernichten. Doch nichts wird so sein, wie es einmal war, nachdem man die wahre Identität des Ziels in Erfahrung gebracht, und die Wahrheit über die Vergangenheit von Agent 47 herausfindet...