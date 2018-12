Interaction - interaktives Brettspiel von Rudy Games gewinnen

Kinder und Jugendliche spielen heutzutage oftmals am liebsten alleine mit dem Smartphone oder Tablet. Dass das nicht so sein muss zeigt Rudy Games mit dem Spiel INTERACTION. Dabei wird der Spaß klassischer Brettspiele mit den interaktiven Apps kombiniert. Das weckt das Interesse der Kinder und bringt Familien und Freunde wieder gemeinsam an einem Tisch zum Spielen zusammen. INTERACTION ist ein völlig verrücktes Partyspiel für die ganze Familie aus dem österreichischem Spielestudio Rudy Games. Egal ob Intelligenzbestie oder Sportskanone, egal ob Alt oder Jung, hier sind alle Sinne und Talente gefragt. Nur wer die Aufgaben in den Bereichen Wissen, Kreativität, Action, Social und Games am besten meistert, wird am Ende siegreich sein. Das Motto dieses interaktiven und völlig verrückten Partyspiels lautet ganz klar: Spaß und Action so viel nur geht.

Auspacken und sofort losspielen!

Das mit dem „Spiel der Spiele“-Sonderpreis ausgezeichnete Familienspiel kombiniert den Spaß von Brettspielen geschickt mit den interaktiven Möglichkeiten einer App. Eine langweilige Spielanleitung gibt es nicht, denn die App führt Schritt für Schritt in das Spiel ein, getreu dem Grundsatz „Unpack & Play“ - also auspacken und sofort losspielen. Das ist aber längst nicht die einzige Innovation bei INTERACTION. Die App passt die über 10.000 Spielaufgaben automatisch an den Spielort und das Alter der jeweiligen Spieler an. So bekommen Kinder kindgerechte Inhalte während Erwachsene entsprechend schwierigere Fragen und Aufgaben meistern müssen.