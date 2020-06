Jahresquiz: Emergency 5-Spielepaket

Emergency 5 ist neueste Teil der Rettungsserie aus Deutschland. Der erste Teil erschien bereits 1998, seitdem wird die Serie fortgeführt. In Emergency 5 für PC leitet der Spieler packende Rettungseinsätze auf drei umfangreichen und detaillierten Maps. Dazu baut er seinen Pool an Fahrzeugen und Einsatzkräften nach und nach aus und sorgt dafür, dass jede Einheit zur rechten Zeit am rechten Ort ist – wer schon immer einmal Feuerwehr, Polizei, technische Einsatzkräfte und Sanitäter dirigieren wollte, ist hier richtig. Dabei kommt es vor allem auf die richtige Strategie an, um dem Chaos Einhalt zu gebieten.

Im Zuge des "10 aus 5-Jahresquiz" gibt es bei uns folgendes Spielepaket zu gewinnen:

- Emergency 5

- Warnweste

- Grisu-DVD-Box