Jahresquiz: Gold Rush Anniversary

In Gold Rush Anniversary schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jerrod Wilson und können zwischen drei Routen von New York nach Kalifornien wählen. Für welche sie sich auch entscheiden, alle Strecken bieten zahlreiche historische Schauplätze – von den Great Plains zu den riesigen Gebirgsketten bis hin zum panamaischen Isthmus und dem Kap Horn am südlichen Zipfel Südamerikas. Auf dem Weg nach Kalifornien gibt es eine Vielzahl an Rätseln zu lösen und Abenteuer zu überstehen. Wird Jerrod den Westen trotz aller Hindernisse erreichen?