Jahresquiz: Toybox Turbos

Zwischen Weihnachten und der ersten Neujahreswoche findet nun die Jahresausgabe des Quiz statt. Von 27.12., 00:01 Uhr bis 06.1., 23:59 Uhr, gilt es zehn besonders schwierige Fragen aus dem Jahr 2014 zu beantworten. Fragen, die sich beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion. Die futurezone-Redaktion will es den Besuchern nicht allzu leicht machen - nur wer zumindest acht aus zehn Fragen richtig beantwortet und sich registriert, nimmt an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es im Jahresquiz ganz unterschiedliche Preise, die unter den Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost werden. Zum Jahresquiz geht es hier.

Teilnahmebedingungen