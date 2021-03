Kaffee: Mitmachen und Krups Aroma Partner gewinnen

Innovativ

Über das LC Display kann die Auswahl der gewünschten Tassenanzahl an Kaffee, die zubereitet werden soll, sowie die Kaffeestärke aus drei Stufen ausgewählt werden. Daraufhin portioniert die Maschine selbst die Menge an benötigtem Pulver in den Filter.

Neben diesen Optionen stellt das LC Display umfangreiche Infos zur Verfügung, wie etwa die aktuelle Zeit, oder, ob die Maschine gereinigt werden muss. Zusätzlich befindet sich hier die Clean Taste für eine einfache Reinigung.