Karten für Maker-Messe Ideenwelt zu gewinnen

So gibt es beispielsweise einen Bereich, in dem man einem 3D-Drucker bei der Arbeit zusehen oder mit der Hilfe des 3D-Druck-Stifts 3Doodler selbst Hand anlegen kann. Auch die Grundlagen der 3D-Modellierung werden anhand von “Polygon-Pflanzen” aus Karton erklärt. In einem Wearables-Bereich werden Handwerk, Textil und Elektronik vereint und selbst “tragbare Elektronik” gebastelt. Highlight ist die gemeinsam mit Papertown gestaltete Erlebniszone, in der mit Demo-Boards die Grundlagen der Elektrotechnik erklärt werden. Der Stand von Laber’s Lab ist in der Halle C zu finden.