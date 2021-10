Hinterland: Mitmachen und Gutschein gewinnen

Ab 8. Oktober ist der Film in österreichischen Kinos zu sehen. Wir vergeben einen Gutschein für ein LIVE:Krimi-Abenteuer.

Wien 1920. Nach Jahren in Kriegsgefangenschaft kehrt der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perg ( Murathan Muslu ) aus dem ersten Weltkrieg nach Hause zurück. Das Kaiserreich ist zusammengebrochen.

Perg ist ein Fremder in seiner Heimatstadt. Gerade als er sich auf den Weg zu seiner Familie machen will, wird er mit dem grausamen Mord an einem seiner ehemaligen Kameraden konfrontiert – und das bleibt nicht der einzige Fall dieser Art. Perg erkennt, dass er mit allen Opfern persönlich verbunden ist und dass er bleiben muss, um den Mörder zu finden. Die kühle Gerichtsmedizinerin Dr. Theresa Körner (Liv Lisa Fries) wird zu seiner Verbündeten, nicht zuletzt aufgrund einer gemeinsamen Vergangenheit.