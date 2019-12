Kosmos-Spiele: Adventure Games zu vergeben

Um mitzumachen, hinterlasst bitte bis 13. Dezember, 10 Uhr einen Kommentar mit eurem Wunschtitel unter unseren Postings auf Facebook oder Instagram oder schickt uns eine Nachricht an redaktion@futurezone.at (Betreff ist euer Wunschtitel). Zur Auswahl stehen:



Die Vulkaninsel

Unerklärliche Dinge ereignen sich weit draußen auf dem Meer! Vier mutige Studierende nehmen die Ermittlungen auf der Vulkaninsel in die Hand und unterstützen die Polizei: Sie untersuchen unterschiedliche Spuren, verfolgen finstere Gestalten und entziffern verschlüsselte Nachrichten. Nur im Team kann es ihnen gelingt, die Handlung in diesem kooperativen Spiel voran zu treiben und so nach und nach die Geheimnisse der Vulkaninsel zu lüften...