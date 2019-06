Kreativwettbewerb: LEGO Star Wars Bauset Slave I gewinnen

Kreativwettbewerb

Gemeinsam mit der LEGO GmbH haben wir uns eine besondere Aufgabe für euch einfallen lassen. Nach 20 Jahren scheint Bobba Fetts Outfit doch schon ein wenig in die Jahre gekommen. Entwerft ein neues Outfit für Boba Fett und schickt uns ein Foto davon. Wir tauschen insgesamt ein LEGO Star Wars Bauset des Raumschiffs Slave I von Boba Fett gegen die Einreichung, die unsere Jury am meisten überzeugen können. Schickt uns bis inklusive 18. Juni 2019 eine Mail mit dem Betreff " LEGO Star Wars" an redaktion@futurezone.at.



Der Gewinner wird per Mail verständigt, die besten Einreichungen werden auf der futurezone veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

