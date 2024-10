Österreichs Radiogeschichte: Mitmachen und Bücher gewinnen

Das österreichische Radio hat in den vergangenen 100 Jahren zahlreiche bemerkenswerte Erscheinungen zutage gebracht. Weißt du etwa, warum man in den 20er-Jahren mit Kopfhörern Radio hörte? Warum man in den 40ern für das Anhören des "falschen" Radioprogramms zum Tode verurteilt werden konnte?