Lego - Die Unglaublichen: Fanpackages im Quiz gewinnen

Lego - Die Unglaublichen schickt die Spieler in ein außergewöhnliches, spaßgeladenes Abenteuer, in dem sie ihre Lieblingscharaktere aus Die Unglaublichen steuern und als Familie zusammenarbeiten, um gemeinsam das Verbrechen zu besiegen und ihr Familienleben zu meistern. Das Spiel rekonstruiert die unvergesslichen Szenen und atemberaubenden Actionsequenzen aus den beiden Die Unglaublichen-Filmen in Lego-orm und mit dem typischen Humor von TT Games.