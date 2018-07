Lego Ideas Voltron-Set im Quiz gewinnen

Dieses riesige Set stellt die Hauptfigur aus der klassischen 80er-Jahre-Zeichentrickserie „Voltron“ dar und ist der größte Lego-Roboter aller Zeiten. Sobald die fünf brüllenden Löwen aufgebaut sind, können sie getrennt aufgestellt oder aber kombiniert werden, um so den hoch aufragenden Roboter zu bauen, der in der klassischen Zeichentrickserie „Voltron“ das Universum verteidigt. Das neueste Lego-Set ist ab dem 23. Juli 2018 erhältlich.



Das Modell ist 40 cm hoch, 14 cm lang und 21 cm breit. Mit den beweglichen Teilen können Szenen aus der ursprünglichen 80er-Jahre-Serie nachgespielt werden. Fans nehmen die Rolle von Keith ein und führen den „legendären Verteidiger“ Voltron in die Auseinandersetzung gegen König Zarkon.



Das Set besteht aus fünf baubaren und beweglichen Löwen mit speziell entwickelten, besonders robusten Gelenken, die kombiniert werden, um so den Voltron-Superroboter

zu schaffen. Vier Löwen bilden zusammen die Arme und Beine, bevor der mächtige schwarze Löwe hinzugefügt und so der Oberkörper und der Kopf von Voltron fertiggestellt

werden. Sobald das Schwert sowie der entsprechende Schild am Modell befestigt sind, ist dieser Superroboter vollständig.



Im Handel ist das Voltron-Modell nicht erhältlich, nur in Lego Stores oder im Online Shop verfügbar.