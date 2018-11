Let's Go: Verkleide Pikachu oder Evoli und gewinne eine Switch

Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! sind die neuesten Spiele der Pokémon-Reihe, die am 16. November 2018 für Nintendo Switch erschienen sind. Inspiriert von Pokémon Gelb, das im Jahr 2000 in Europa für Nintendos Game Boy erschien, wurden diese Titel für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele aufbrechen. Dank der innovativen Verbindung mit dem beliebten mobilen Spiel Pokémon GO versprechen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! eine Menge Spielspaß sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Pokémon-Spieler.



Gemeinsam mit deinem Starter-Pokémon Pikachu oder mit Evoli gilt es, die finsteren Pläne von Team Rocket zu durchkreuzen, die Pokémon für ihre niederträchtigen Ziele missbrauchen wollen. Und auch nach Abschluss der Haupthandlung warten noch jede Menge Herausforderungen auf die Fans: Es gilt, die Meistertrainer herauszufordern, alle 151 Pokémon zu finden – und vieles mehr...