Mi Bluetooth Speaker im Quiz gewinnen

Der Mi Bluetooth Laustprecher bietet tolle Klangqualität, unterstützt mehrere Musikwiedergabemodi und ist mit gängigen Smartphones, Tablets, Fernsehern, Laptops etc kompatibel. Läutet das Telefon unterbricht der Lautsprecher automatisch die Musikwiedergabe. Um den Freisprechmodus zu wechsen, drückt man einfach die Wiedergabetaste. Das stilvoll designte Gerät ist 270 g leicht und in mehreren Farben verfügbar. (Wir dürfen den Lautsprecher in blau vergeben). Aufgrund seiner Größe lässt er sich bequem überall mitnehmen. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 8 Stunden.