Mitmachen Nintendo Switch Lite-Package gewinnen

Weihnachten ist vorbei, es sind Ferien und du suchst neue Spiele die sich dafür eignen stundenlang drin abzutauchen? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Wir vergeben ein Packages bestehend aus einer Nintendo Switch Lite und folgenden drei Games:

Animal Crossing: New Horizons​

Ist dir das moderne Leben einfach zu hektisch? Dann ist Tom Nooks neueste Geschäftsidee wie für dich geschaffen: Entdecke das Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! Du hast dich mit vielen einzigartigen Nachbarn angefreundet, hast dir die Großstadt angesehen und als Bürgermeister viel für deine Gemeinschaft getan. Doch steckt tief in dir drin nicht der Wunsch nach Freiheit, nach einer Chance, das zu tun, was du willst? Der Wunsch nach unberührter Natur? Dann klingt ein Strandspaziergang auf einer einsamen Insel doch genau richtig!