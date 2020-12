Mitmachen und CareStyle 1 Dampfbügelstationen von Braun gewinnen

Bügeln hat noch nie so viel Spaß gemacht! Die Dampfbügeleisenstation CareStyle 1 IS 1012 BL ist in zwei Minuten einsatzbereit verfügt über einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern, damit kann man mehr als eine Stunde lang ohne Unterbrechung bügeln.