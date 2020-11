Mitmachen und MultiQuick 9 Stabmixer von Braun gewinnen

Zubehör

Im Lieferumfang sind neue Zubehörteile enthalten, die sich dank des EasyClick Plus Anschlusses leicht anbringen lassen: Der 500 ml Zerkleinerer macht kurzen Prozess mit robusten Zutaten und verfügt nicht nur über ein Schneidemesser, sondern auch ein spezielles Eis-Crush-Messer. Sollte man größere Projekte in der Küche planen, ist der XL Food Prozessor mit einer Verarbeitungsmenge von zwei Litern der optimale Helfer. Die Zutaten werden nicht nur gehackt, geraspelt, oder in Scheiben geschnitten. Man kann auch Juliennegemüse oder Pommes-Frites schneiden. Selbst das Kneten eines Teiges ist damit möglich!